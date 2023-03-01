Альмерия - Реал Сосьедад 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Реал Сосьедад, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|24
|зщ
|Убулан Мендес
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Дион Лопи
|11
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|12
|нп
|Лео Баптистау
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|13.02.2015
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 2
|21.09.2014
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|25.03.2014
|Испания - Примера
|29-й тур
|4 : 3
|27.10.2013
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|29.01.2011
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|13.09.2010
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 2
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Альмерия» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.