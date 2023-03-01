23:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 ноября
Суббота 11 ноября
Свернуть список

Альмерия - Реал Сосьедад 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Альмерия
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Реал Сосьедад, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
24Гвинея-БисаузщУбулан Мендес
21Испаниязщ Чуми
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
6СенегалпзДион Лопи
11ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
7БельгиянпЛарджи Рамазани
12БразилиянпЛео Баптистау
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
2ИспаниязщАльваро Одриосола
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
23.05.2023Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0Альмерия
08.01.2023Испания - Примера16-й турАльмерия0 : 2Реал Сосьедад
13.02.2015Испания - Примера23-й турАльмерия2 : 2Реал Сосьедад
21.09.2014Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 2Альмерия
25.03.2014Испания - Примера29-й турАльмерия4 : 3Реал Сосьедад
27.10.2013Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад3 : 0Альмерия
29.01.2011Испания - Примера21-й турРеал Сосьедад2 : 0Альмерия
13.09.2010Испания - Примера2-й турАльмерия2 : 2Реал Сосьедад
05.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Альмерия
31.10.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 2Альмерия
28.10.2023Испания - Примера11-й турАльмерия1 : 2
22.10.2023Испания - Примера10-й тур5 : 2Альмерия
06.10.2023Испания - Примера9-й тур3 : 0Альмерия
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Реал Сосьедад
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й тур0 : 1Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Альмерия» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close