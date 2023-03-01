Осасуна - Лас-Пальмас 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Лас-Пальмас, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|25.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 0
|12.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|4 : 1
|05.03.2017
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 2
|01.10.2016
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|19.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 2
|21.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2