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Осасуна - Лас-Пальмас 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Осасуна
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Лас-Пальмас, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврСерхио Эррера
15ИспаниязщРубен Пенья
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
22КолумбиязщХоан Мохика
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
8АргентинапзМаксимо Перроне
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
25.05.2019Испания - СегундаСегунда. 40-й турОсасуна2 : 0Лас-Пальмас
12.01.2019Испания - СегундаСегунда. 21-й турЛас-Пальмас4 : 1Осасуна
05.03.2017Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас5 : 2Осасуна
01.10.2016Испания - Примера7-й турОсасуна2 : 2Лас-Пальмас
19.05.2015Испания - СегундаСегунда. 39-й турОсасуна1 : 2Лас-Пальмас
21.12.2014Испания - СегундаСегунда. 18-й турЛас-Пальмас1 : 2Осасуна
04.11.2023Испания - Примера12-й турОсасуна2 : 4
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 1Осасуна
20.10.2023Испания - Примера10-й турОсасуна2 : 0
07.10.2023Испания - Примера9-й тур4 : 0Осасуна
01.10.2023Испания - Примера8-й тур0 : 2Осасуна
03.11.2023Испания - Примера12-й турЛас-Пальмас2 : 1
31.10.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 3Лас-Пальмас
28.10.2023Испания - Примера11-й тур1 : 2Лас-Пальмас
22.10.2023Испания - Примера10-й турЛас-Пальмас0 : 1
08.10.2023Испания - Примера9-й тур1 : 2Лас-Пальмас

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