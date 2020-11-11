Гранада - Хетафе 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Хетафе, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|23
|пз
|Херард Гумбау
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|7
|нп
|Лукас Бое
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|5
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Неманья Максимович
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Борха Майораль
|7
|нп
|Хайме Мата
Главные тренеры
|Пако Лопес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|20.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 2
|28.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|25.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|12.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|31.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|23.01.2016
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|30.08.2015
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|03.05.2015
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|21.12.2014
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 3 Т
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 12
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2