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Гранада - Хетафе 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Гранада
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Хетафе, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Хетафе
Хетафе
13ПортугалияврАндре Феррейра
12ИспаниязщРикард Санчес
28ИспаниязщРауль Торренте
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
23ИспанияпзХерард Гумбау
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
21ИспанияпзОскар Мелендо
26ИспаниянпБрайан Сарагоса
11АлбаниянпМюрто Узуни
7АргентинанпЛукас Бое
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
16ИспаниязщДиего Рико
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
5ИспанияпзЛуис Милья
20СербияпзНеманья Максимович
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
19ИспаниянпБорха Майораль
7ИспаниянпХайме Мата
Главные тренеры
ИспанияПако Лопес
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
20.01.2022Испания - Примера21-й турХетафе4 : 2Гранада
28.10.2021Испания - Примера11-й турГранада1 : 1Хетафе
23.05.2021Испания - Примера38-й турГранада0 : 0Хетафе
25.10.2020Испания - Примера7-й турХетафе0 : 1Гранада
12.06.2020Испания - Примера28-й турГранада2 : 1Хетафе
31.10.2019Испания - Примера11-й турХетафе3 : 1Гранада
23.01.2016Испания - Примера21-й турГранада3 : 2Хетафе
30.08.2015Испания - Примера2-й турХетафе1 : 2Гранада
03.05.2015Испания - Примера35-й турХетафе1 : 2Гранада
21.12.2014Испания - Примера16-й турГранада1 : 1Хетафе
05.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Гранада
02.11.2023Кубок Испании1-й раунд3 : 3 ТГранада
30.10.2023Испания - Примера11-й турГранада2 : 3
20.10.2023Испания - Примера10-й тур2 : 0Гранада
08.10.2023Испания - Примера9-й турГранада2 : 2
06.11.2023Испания - Примера12-й турХетафе1 : 0
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 12Хетафе
28.10.2023Испания - Примера11-й тур0 : 0Хетафе
21.10.2023Испания - Примера10-й турХетафе1 : 1
08.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 2Хетафе

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