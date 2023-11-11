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Реймс - ПСЖ 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
11 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Реймс
ПСЖ

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - ПСЖ, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
ПСЖ
Париж
94 Франция вр Йеванн Диуф
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
32 Бельгия зщ Томас Фоке
19 Англия зщ Джош Уилсон-Эсбранд
8 Франция пз Амир Ричардсон
21 Нидерланды пз Азор Матусива
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
9 Дания нп Мохаммед Дарами
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
26 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Испания Луис Энрике
История личных встреч
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур ПСЖ1 : 1Реймс
08.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс0 : 0ПСЖ
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
22.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Реймс0 : 3ПСЖ
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ0 : 2Реймс
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс3 : 1ПСЖ
26.09.2018 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ4 : 1Реймс
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 1Реймс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс1 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 1Реймс
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс1 : 3
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс2 : 0
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 1ПСЖ
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ3 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 3ПСЖ
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур ПСЖ3 : 0
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ3 : 0

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