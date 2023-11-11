Реймс - ПСЖ 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
11 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - ПСЖ, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
ПСЖ
Париж
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|32
|зщ
|Томас Фоке
|19
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|21
|пз
|Азор Матусива
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|26
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Луис Энрике
История личных встреч
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|22.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 3
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|4 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0