Гавр - Монако 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
11 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Монако, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Монако
Монако
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|9
|нп
|Мохамед Байо
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|6
|зщ
|Денис Закария
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|04.04.2009
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|02.11.2008
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Лиги 1: «Гавр» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.