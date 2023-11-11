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Гавр - Монако 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
11 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Гавр
Монако

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Монако, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Монако
Монако
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
7 Венгрия зщ Лоик Него
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
23 Франция нп Хосуэ Казимир
11 США нп Эммануэль Сабби
9 Гвинея нп Мохамед Байо
10 Франция нп Набиль Алиуи
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
6 Швейцария зщ Денис Закария
88 Франция пз Сунгуту Магасса
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
04.04.2009 Франция - Лига 1 30-й тур Монако0 : 1Гавр
02.11.2008 Франция - Лига 1 12-й тур Гавр2 : 3Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 1 : 2Гавр
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 0 : 0Гавр
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Гавр0 : 0
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 3 : 0Гавр
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Гавр0 : 2
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 0Монако
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Монако2 : 1
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 3Монако
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Монако3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Лиги 1: «Гавр» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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