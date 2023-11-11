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Лечче - Милан 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Лечче
Милан

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
77 Франция пз Мохамед Каба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Милан2 : 0Лечче
14.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Лечче2 : 2Милан
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Лечче1 : 4Милан
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Милан2 : 2Лечче
11.03.2012 Италия - Серия А 27-й тур Милан2 : 0Лечче
23.10.2011 Италия - Серия А 8-й тур Лечче3 : 4Милан
16.01.2011 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Милан
29.08.2010 Италия - Серия А 1-й тур Милан4 : 0Лечче
05.04.2009 Италия - Серия А 30-й тур Милан2 : 0Лечче
09.11.2008 Италия - Серия А 11-й тур Лечче1 : 1Милан
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Лечче
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лечче0 : 1
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 1Лечче
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лечче1 : 1
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Милан2 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Милан0 : 1
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 2 : 2Милан
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур 3 : 0Милан
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Милан0 : 1

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