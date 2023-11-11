Лечче - Милан 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|11.03.2012
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2011
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|16.01.2011
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|05.04.2009
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|09.11.2008
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1