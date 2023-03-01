Ювентус - Кальяри 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
11 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|20
|пз
|Фабио Миретти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|17
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|9
|нп
|Душан Влахович
|18
|нп
|Мойзе Кин
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|21
|пз
|Якуб Янкто
|10
|пз
|Николас Виола
|32
|нп
|Андреа Петанья
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|4 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 2
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|3 : 1
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|19.08.2017
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4