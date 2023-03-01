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Ювентус - Кальяри 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
11 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Ювентус
Кальяри

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
24 Италия зщ Даниэле Ругани
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
20 Италия пз Фабио Миретти
5 Италия пз Мануэль Локателли
16 США пз Уэстон Маккенни
17 Англия нп Сэмюэл Айлинг
9 Сербия нп Душан Влахович
18 Италия нп Мойзе Кин
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
3 Италия зщ Эдоардо Гольданига
4 Италия зщ Альберто Доссена
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
16 Италия пз Маттео Прати
21 Чехия пз Якуб Янкто
10 Италия пз Николас Виола
32 Италия нп Андреа Петанья
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Кальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри2 : 0Ювентус
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Ювентус4 : 0Кальяри
02.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 2Ювентус
03.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Ювентус3 : 1Кальяри
06.01.2018 Италия - Серия А 20-й тур Кальяри0 : 1Ювентус
19.08.2017 Италия - Серия А 1-й тур Ювентус3 : 0Кальяри
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 1Ювентус
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Ювентус
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВКальяри
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри4 : 3
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 2Кальяри
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Кальяри1 : 4

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