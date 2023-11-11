Монца - Торино 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
11 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Торино, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Торино
Турин
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|6
|зщ
|Давид Зима
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|8
|пз
|Иван Илич
|77
|пз
|Кароль Линетты
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Иван Юрич
История личных встреч
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0