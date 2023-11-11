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Монца - Торино 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
11 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Монца
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Торино, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Торино
Турин
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
44 Италия зщ Андреа Карбони
22 Испания зщ Пабло Мари
5 Италия зщ Лука Кальдирола
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
28 Италия пз Андреа Кольпани
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
9 Италия нп Лоренцо Коломбо
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
6 Чехия зщ Давид Зима
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
15 Грузия зщ Саба Сазонов
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
8 Сербия пз Иван Илич
77 Польша пз Кароль Линетты
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Торино1 : 1Монца
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Монца1 : 2Торино
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 3Монца
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Монца1 : 1
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 0Монца
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Монца3 : 0
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 1Монца
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Торино2 : 1
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2 ДВ
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 1Торино
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 0Торино

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