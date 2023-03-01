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Дармштадт 98 - Майнц 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Дармштадт 98
Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Майнц, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Майнц
Майнц
1ГерманияврМарсель Шуэн
4ГерманиязщКристоф Циммерман
20ГерманиязщЯнник Мюллер
14АвстриязщКристоф Кларер
26ГерманиязщМаттиас Бадер
11ГерманияпзТобиас Кемпе
8ГерманияпзФабиан Шнелльхардт
15ГерманияпзФабиан Нюрнбергер
6ГерманияпзМарвин Мехлем
24ГерманиянпЛука Пфайффер
27ГерманиянпТим Скарке
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
5ГерманиязщМаксим Лайч
20ШвейцариязщЭдимилсон Фернандеш
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
9АвстриянпКарим Онисиво
43ГерманиянпБраян Груда
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
11.03.2017Германия - Бундеслига24-й турДармштадт 982 : 1Майнц
16.10.2016Германия - Бундеслига7-й турМайнц2 : 1Дармштадт 98
06.03.2016Германия - Бундеслига25-й турМайнц0 : 0Дармштадт 98
02.10.2015Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 982 : 3Майнц
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й турДармштадт 981 : 2
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур8 : 0Дармштадт 98
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 981 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур1 : 2Дармштадт 98
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 984 : 2
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турМайнц2 : 0
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 0Майнц
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 2Майнц
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турМайнц1 : 3
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 2Майнц

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