Дармштадт 98 - Майнц 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Майнц, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|20
|зщ
|Янник Мюллер
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|8
|пз
|Фабиан Шнелльхардт
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|5
|зщ
|Максим Лайч
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Карим Онисиво
|43
|нп
|Браян Груда
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Бо Свенссон
История личных встреч
|11.03.2017
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|16.10.2016
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|06.03.2016
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.10.2015
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 3
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2