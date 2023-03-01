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Аугсбург - Хоффенхайм 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Аугсбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хоффенхайм, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
8КосовопзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
20ГерманиянпСвен Михель
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
22ГерманиязщКевин Фогт
6ГерманияпзГриша Прёмель
16ГерманияпзАнтон Стах
9ТогонпИла Бебу
21ГерманиянпМариус Бюльтер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
17.02.2023Германия - Бундеслига21-й турАугсбург1 : 0Хоффенхайм
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм1 : 0Аугсбург
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турАугсбург0 : 4Хоффенхайм
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турАугсбург2 : 1Хоффенхайм
07.12.2020Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турАугсбург1 : 3Хоффенхайм
13.12.2019Германия - Бундеслига15-й турХоффенхайм2 : 4Аугсбург
07.04.2019Германия - Бундеслига28-й турАугсбург0 : 4Хоффенхайм
10.11.2018Германия - Бундеслига11-й турХоффенхайм2 : 1Аугсбург
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 1Аугсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур2 : 5Аугсбург
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАугсбург1 : 2
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Аугсбург
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм2 : 3
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 0Хоффенхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 3Хоффенхайм

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