Аугсбург - Хоффенхайм 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хоффенхайм, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|нп
|Свен Михель
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|9
|нп
|Ила Бебу
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|17.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|13.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3