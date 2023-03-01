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Бавария - Хайденхайм 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Бавария
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хайденхайм, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
30ГерманияпзНорман Тойеркауф
33СШАпзЛеннард Мэлони
3ГерманияпзЯн Шёппнер
21ГерманияпзАдриан Бек
8ГерманиянпЭрен Динкчи
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
03.04.2019Кубок Германии1/4 финалаБавария5 : 4Хайденхайм
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турБавария2 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 4Бавария
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала2 : 1Бавария
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБавария8 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й тур1 : 3Бавария
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХайденхайм2 : 0
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 1Хайденхайм
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 5
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 0Хайденхайм

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