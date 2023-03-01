Бавария - Хайденхайм 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хайденхайм, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Франк Шмидт
История личных встреч
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|5 : 4
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0