Бохум - Кёльн 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Кёльн, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|3
|зщ
|Данило
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|6
|пз
|Эрик Мартель
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|13
|нп
|Марк Ут
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Томас Леч
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|10.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|21.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|04.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.04.2010
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|27.11.2009
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|23.05.2009
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|13.12.2008
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0