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Бохум - Кёльн 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Бохум
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Кёльн, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Кёльн
Кёльн
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
3Бразилиязщ Данило
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
1ГерманияврМарвин Швебе
18ДаниязщРасмус Карстенсен
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
6ГерманияпзЭрик Мартель
11АвстриянпФлориан Кайнц
37ГерманиянпЛинтон Майна
13ГерманиянпМарк Ут
9ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
27ГерманиянпДейви Зельке
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
10.03.2023Германия - Бундеслига24-й турКёльн0 : 2Бохум
18.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБохум1 : 1Кёльн
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБохум2 : 2Кёльн
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турКёльн2 : 1Бохум
21.12.2018Германия - Вторая Бундеслига18-й турКёльн2 : 3Бохум
04.08.2018Германия - Вторая Бундеслига1-й турБохум0 : 2Кёльн
16.04.2010Германия - Бундеслига31-й турКёльн2 : 0Бохум
27.11.2009Германия - Бундеслига14-й турБохум0 : 0Кёльн
23.05.2009Германия - Бундеслига34-й турКёльн1 : 1Бохум
13.12.2008Германия - Бундеслига17-й турБохум1 : 2Кёльн
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 2Бохум
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБохум2 : 2
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур2 : 1Бохум
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур0 : 0Бохум
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турБохум1 : 3
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турКёльн1 : 1
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 2Кёльн
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур6 : 0Кёльн
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турКёльн3 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Кёльн

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