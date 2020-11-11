Герта - Карлсруэ 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
11 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Карлсруэ, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|23.05.2009
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|13.12.2008
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|03.05.2008
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|23.11.2007
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2