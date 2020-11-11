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Герта - Карлсруэ 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
11 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Герта
Карлсруэ

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Карлсруэ, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
23.05.2009Германия - Бундеслига34-й турКарлсруэ4 : 0Герта
13.12.2008Германия - Бундеслига17-й турГерта4 : 0Карлсруэ
03.05.2008Германия - Бундеслига31-й турГерта3 : 1Карлсруэ
23.11.2007Германия - Бундеслига14-й турКарлсруэ2 : 1Герта
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур0 : 0Герта
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаГерта3 : 0
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турГерта3 : 1
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур3 : 1Герта
08.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 2Герта
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турКарлсруэ0 : 3
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур2 : 1Карлсруэ
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турКарлсруэ3 : 0
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 1Карлсруэ
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турКарлсруэ0 : 2

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