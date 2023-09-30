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Аль-Вахда - Аль-Наср 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 13-й тур
Аль-Вахда
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Вахда - Аль-Наср, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Вахда
Мекка
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Греция Георгиос Донис
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
05.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур 1 : 2Аль-Вахда
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур Аль-Вахда2 : 3
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур 3 : 1Аль-Вахда
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Вахда1 : 1
30.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур 5 : 1Аль-Вахда
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур 1 : 3Аль-Наср
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1

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