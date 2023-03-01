Портимоненсе - Шавиш 11 Ноября прямая трансляция
11 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Шавиш, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Шавиш
Шавиш
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|8
|пз
|Жозе Маурисио
|11
|пз
|Карлинос
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|19
|зщ
|Стивен Витория
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|44
|зщ
|Жоау Кейруш
|33
|зщ
|Сандру Круш
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|27
|пз
|Карраса
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|22
|пз
|Рубен Ламейраш
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|29.01.2019
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|10.12.2017
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|02.09.2017
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|08.05.2016
|Португалия - Сегунда
|45-й тур
|1 : 1
|20.12.2015
|Португалия - Сегунда
|22-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2