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Портимоненсе - Шавиш 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Портимоненсе
Шавиш

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Шавиш, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Шавиш
Шавиш
12БразилияврСилвестре Винисиус
33БразилиязщIgor Marques
44БразилиязщPedro Henrique
22ПортугалиязщФилипе Релвас
43Бразилиязщ Alemao
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
7АнглияпзСилвестер Джаспер
8БразилияпзЖозе Маурисио
11Бразилияпз Карлинос
37БразилияпзРилдо де Аморим
1БразилияврHugo Nogueira
19КанадазщСтивен Витория
4ПортугалиязщБруну Родригеш
44ПортугалиязщЖоау Кейруш
33ПортугалиязщСандру Круш
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
27Португалияпз Карраса
21ПортугалияпзРикарду Гимараеш
20ПортугалияпзРубен Рибейру
22ПортугалияпзРубен Ламейраш
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Сержиу
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
11.03.2023Португалия - Примейра24-й турШавиш2 : 0Портимоненсе
16.09.2022Португалия - Примейра7-й турПортимоненсе1 : 0Шавиш
29.01.2019Португалия - Примейра19-й турПортимоненсе0 : 1Шавиш
18.08.2018Португалия - Примейра2-й турШавиш2 : 0Портимоненсе
22.04.2018Португалия - Примейра31-й турШавиш2 : 1Портимоненсе
10.12.2017Португалия - Примейра14-й турПортимоненсе0 : 1Шавиш
02.09.2017Португалия - Кубок лиги2-й раундПортимоненсе3 : 1Шавиш
08.05.2016Португалия - Сегунда45-й турПортимоненсе1 : 1Шавиш
20.12.2015Португалия - Сегунда22-й турШавиш2 : 2Портимоненсе
04.11.2023Португалия - Примейра10-й тур6 : 1Портимоненсе
28.10.2023Португалия - Примейра9-й турПортимоненсе1 : 0
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур1 : 0Портимоненсе
30.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 3Портимоненсе
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турПортимоненсе1 : 3
04.11.2023Португалия - Примейра10-й турШавиш0 : 2
28.10.2023Португалия - Примейра9-й тур5 : 0Шавиш
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турШавиш4 : 2
01.10.2023Португалия - Примейра7-й тур0 : 2Шавиш
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турШавиш2 : 2

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