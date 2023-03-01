23:30 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 ноября
Суббота 11 ноября
Свернуть список

Эштрела - Морейренсе 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Эштрела
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Морейренсе, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1ПортугалияврАнтониу Филипе
12Бразилиязщ Jean Felipe
13ПортугалиязщMiguel Lopes
4АнголазщКиалонда Гаспар
2КениязщДжонстоун Омурва
17ПортугалиязщЖоау Рейш
90БразилияпзRonald Pereira
22БразилияпзЛеу Кордейру
6Бразилияпз Алоизио
8Бразилияпз Leo Jaba
9ПортугалиянпРоналду Тавареш
40Бразилиявр Кевин
2Бразилиязщ Фабиано
44Бразилиязщ Marcelo
26Бразилиязщ Маракас
80ГанапзЛоуренс Офори
88ПортугалияпзГонсалу Баптишта Франку
11БразилияпзАлан де Соуза
31Бразилияпз Мадсон
18ПортугалиянпPedro Amador
21ЮАРнпКобамело Кодисанг
9Бразилиянп Андре
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
27.11.2022Португалия - Кубок лигиГруппа C. 2-й турМорейренсе4 : 2Эштрела
05.11.2023Португалия - Примейра10-й тур3 : 2Эштрела
29.10.2023Португалия - Примейра9-й турЭштрела1 : 0
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур0 : 1Эштрела
28.09.2023Португалия - Примейра7-й турЭштрела2 : 4
24.09.2023Португалия - Примейра6-й тур2 : 2Эштрела
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турМорейренсе1 : 0
27.10.2023Португалия - Примейра9-й тур0 : 1Морейренсе
06.10.2023Португалия - Примейра8-й турМорейренсе1 : 1
01.10.2023Португалия - Примейра7-й тур0 : 4Морейренсе
23.09.2023Португалия - Примейра6-й турМорейренсе1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close