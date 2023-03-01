Эштрела - Морейренсе 11 Ноября прямая трансляция
11 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Морейренсе, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Антониу Филипе
|12
|зщ
|Jean Felipe
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|90
|пз
|Ronald Pereira
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|18
|нп
|Pedro Amador
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0