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Твенте - НЕК Неймеген 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
11 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Твенте
НЕК Неймеген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НЕК Неймеген, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
12 Исландия зщ Альфонс Сампстед
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
17 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Юри Регер
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
27 Коста-Рика нп Манфред Угальде
22 Нидерланды вр Робин Руфс
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
4 Дания зщ Mathias Ross
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
15 Япония пз Саи ван Вермескеркен
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
8 Дания пз Магнус Маттссон
20 Дания пз Лассе Шоне
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
11 Испания нп Робер Гонсалес
14 Норвегия нп Ларс Олден Ларсен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
12.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте4 : 0НЕК Неймеген
07.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген0 : 1Твенте
09.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур НЕК Неймеген0 : 2Твенте
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте1 : 2НЕК Неймеген
26.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур НЕК Неймеген4 : 0Твенте
21.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур Твенте2 : 0НЕК Неймеген
15.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Твенте3 : 0НЕК Неймеген
26.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген3 : 2Твенте
27.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген2 : 0Твенте
18.10.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Твенте1 : 0НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 1Твенте
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте2 : 1
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 2 : 2Твенте
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 0 : 3Твенте
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте1 : 0
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген5 : 3
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген1 : 3

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