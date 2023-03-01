Твенте - НЕК Неймеген 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
11 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НЕК Неймеген, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|12
|зщ
|Альфонс Сампстед
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Юри Регер
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|27
|нп
|Манфред Угальде
|22
|вр
|Робин Руфс
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Mathias Ross
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|15
|пз
|Саи ван Вермескеркен
|71
|пз
|Дирк Пропер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|20
|пз
|Лассе Шоне
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|12.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|26.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|4 : 0
|21.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 0
|15.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|26.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 2
|27.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|18.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 3
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 3