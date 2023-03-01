Динамо Мн - Сморгонь 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Сморгонь, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 5
|14.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 4
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3