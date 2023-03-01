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Динамо Мн - Сморгонь 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Динамо Мн
Сморгонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Сморгонь, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1Динамо Мн
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Сморгонь0 : 5Динамо Мн
14.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0Сморгонь
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 1 : 3Динамо Мн
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн0 : 1
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо Мн
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0
27.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 4Сморгонь
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 2 : 0Сморгонь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3

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