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Неман - Слуцк 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
11 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Неман
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2Неман
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 0Неман
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 0Слуцк
19.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 1Неман
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Слуцк2 : 1Неман
13.07.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Неман0 : 0Слуцк
20.07.2018 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман0 : 3Слуцк
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 2Неман
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман1 : 0
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Неман
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман3 : 1
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Слуцк
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 4 : 3Слуцк
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 0
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Слуцк
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0

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