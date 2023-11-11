Неман - Слуцк 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
11 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|20.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0