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Гагра - Сабуртало 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 33-й тур
Гагра
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Сабуртало, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0Гагра
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра1 : 2Сабуртало
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
08.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало2 : 1Гагра
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Гагра3 : 3Сабуртало
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 0Сабуртало
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур 3 : 0Гагра
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Гагра1 : 2
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 0 : 1Гагра
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 2 : 2Гагра
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Сабуртало0 : 0
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 3 : 0Сабуртало
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 1 : 2Сабуртало
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 5 : 0Сабуртало

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