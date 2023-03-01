Детройт Ред Уингз - Коламбус Блю Джекетс 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
11 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|16.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3