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Детройт Ред Уингз - Коламбус Блю Джекетс 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
11 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Детройт Ред Уингз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Коламбус Блю Джекетс
05.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Детройт Ред Уингз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6Детройт Ред Уингз
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
16.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Детройт Ред Уингз
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 2Детройт Ред Уингз
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТ
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Коламбус Блю Джекетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс

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