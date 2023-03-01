23:32 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 ноября
Суббота 11 ноября
Свернуть список

Виннипег Джетс - Даллас Старз 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
11 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Даллас Старз, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Питер Дебур
История личных встреч
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТВиннипег Джетс
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Виннипег Джетс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТДаллас Старз
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 БДаллас Старз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3Виннипег Джетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Виннипег Джетс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Даллас Старз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Даллас Старз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close