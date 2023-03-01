Виннипег Джетс - Даллас Старз 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
11 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Даллас Старз, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Питер Дебур
История личных встреч
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4