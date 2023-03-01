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Финляндия - Чехия 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Финляндия
Чехия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Чехия, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Чехия
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
ЧехияРадим Рулик
История личных встреч
04.05.2023ЕврохоккейтурЧешские игрыФинляндия3 : 2 ОТЧехия
11.02.2023ЕврохоккейтурХоккейные игры BeijerФинляндия6 : 1Чехия
15.12.2022ЕврохоккейтурШвейцарские игрыФинляндия2 : 3Чехия
12.11.2022ЕврохоккейтурКубок КарьялаФинляндия2 : 5Чехия
24.05.2022ЧМ-2022Группа BФинляндия3 : 0Чехия
07.05.2022ЕврохоккейтурХоккейные игры BeijerФинляндия1 : 3Чехия
28.04.2022ЕврохоккейтурХоккейные игры CarlsonФинляндия2 : 1 БЧехия
16.12.2021ЕврохоккейтурКубок Первого каналаЧехия2 : 3 БФинляндия
13.11.2021ЕврохоккейтурКубок КарьялаФинляндия4 : 2Чехия
03.06.2021ЧМ-20211/4 финалаФинляндия1 : 0Чехия
09.11.2023ЕврохоккейтурКубок Карьяла0 : 4Финляндия
25.05.2023ЧМ-20231/4 финала4 : 1Финляндия
23.05.2023ЧМ-2023Группа AФинляндия7 : 1
20.05.2023ЧМ-2023Группа A1 : 3Финляндия
19.05.2023ЧМ-2023Группа A1 : 7Финляндия
09.11.2023ЕврохоккейтурКубок Карьяла2 : 5Чехия
25.05.2023ЧМ-20231/4 финала3 : 0Чехия
23.05.2023ЧМ-2023Группа B3 : 1Чехия
21.05.2023ЧМ-2023Группа BЧехия2 : 4
20.05.2023ЧМ-2023Группа B0 : 2Чехия

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