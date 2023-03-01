Финляндия - Чехия 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Чехия, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Чехия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Радим Рулик
История личных встреч
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 2 ОТ
|11.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|6 : 1
|15.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 3
|12.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 5
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 0
|07.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 3
|28.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 1 Б
|16.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 3 Б
|13.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 2
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|1 : 0
|09.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 4
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|09.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 5
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 1
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2