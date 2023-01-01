Динамо М - Оренбург 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Давид Деограсия
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|22.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 2 4 : 3
|26.10.2021
|Кубок России
|Группа 11
|0 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.