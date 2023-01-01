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Динамо М - Оренбург 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Динамо МОренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург3 : 0Динамо М
22.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М3 : 3Оренбург
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М1 : 0Оренбург
15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо М3 : 2Оренбург
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Оренбург2 : 2 4 : 3Динамо М
26.10.2021 Кубок России Группа 11 Оренбург0 : 3Динамо М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М0 : 1Оренбург
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Оренбург2 : 0Динамо М
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Оренбург1 : 0Динамо М
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Динамо М2 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Динамо М
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М2 : 1
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо М2 : 1
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 0Динамо М
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М0 : 0
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A 3 : 1Оренбург
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Оренбург
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург1 : 2
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оренбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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