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Сочи - Рубин 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
12 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
СочиРубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Рубин, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Александр Васильевич Точилин
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин0 : 6Сочи
21.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Сочи1 : 2Рубин
17.07.2021 Кубок Матч Премьер 3-й тур Рубин1 : 3Сочи
03.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Рубин1 : 0Сочи
24.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 2Сочи
18.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Сочи3 : 2Рубин
08.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Сочи1 : 1Рубин
31.08.2019 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин0 : 3Сочи
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Сочи3 : 3
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи2 : 0
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Сочи
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 4Сочи
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Сочи0 : 2
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рубин
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B 3 : 0Рубин
27.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Рубин1 : 0
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Рубин
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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