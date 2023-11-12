Сочи - Рубин 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
12 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Рубин, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 6
|21.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|17.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 3
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 0
|24.01.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|18.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|3 : 2
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.