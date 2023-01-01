Спартак М - Ростов 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
12 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|0 : 0 1 : 2
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 3
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|1-й тур
|2 : 1
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 4
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.