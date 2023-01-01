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Спартак М - Ростов 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
12 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Спартак МРостов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М1 : 1Ростов
02.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Ростов0 : 0 1 : 2Спартак М
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов4 : 2Спартак М
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ростов3 : 2Спартак М
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Спартак М1 : 1Ростов
04.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ростов2 : 3Спартак М
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Спартак М0 : 1Ростов
01.02.2020 Кубок Матч Премьер 1-й тур Спартак М2 : 1Ростов
08.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Спартак М1 : 4Ростов
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Спартак М2 : 1Ростов
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Спартак М
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М2 : 2
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 0
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 0
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Ростов
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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