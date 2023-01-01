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Динамо Мх - СКА-Хабаровск 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
Динамо Мх
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - СКА-Хабаровск, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур СКА-Хабаровск0 : 2Динамо Мх
12.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Динамо Мх
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Динамо Мх0 : 0СКА-Хабаровск
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх1 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 0Динамо Мх
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мх
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Динамо Мх1 : 0
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Динамо Мх0 : 1
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 2СКА-Хабаровск
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 1
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 2 : 0СКА-Хабаровск
17.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала СКА-Хабаровск2 : 0

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