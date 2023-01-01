Динамо Мх - СКА-Хабаровск 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - СКА-Хабаровск, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|12.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 2
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0