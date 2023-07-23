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Родина - Черноморец 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
РодинаЧерноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Черноморец, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финалаРодина3 : 0Черноморец
23.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турЧерноморец0 : 0Родина
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур1 : 0Родина
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финалаРодина3 : 0Черноморец
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур0 : 4Родина
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турРодина0 : 0
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала1 : 2Родина
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турЧерноморец1 : 3
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финалаРодина3 : 0Черноморец
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур2 : 2Черноморец
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЧерноморец0 : 1
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаЧерноморец0 : 0 4 : 1

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