Родина - Черноморец 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Черноморец, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1