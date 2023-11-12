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Химки - Акрон 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
ХимкиАкрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Акрон, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Акрон0 : 2Химки
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 3Химки
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Химки4 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Химки1 : 0
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 2 : 2Химки
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Химки1 : 0
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Акрон3 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Акрон0 : 1
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 1Акрон
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон3 : 1
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Акрон3 : 0

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