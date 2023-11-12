Химки - Акрон 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Акрон, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|4 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0