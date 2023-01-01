04:10 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 12 ноября
Свернуть список

Нефтехимик - Торпедо М 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
НефтехимикТорпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Торпедо М, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
История личных встреч
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
02.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Нефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М1 : 1Нефтехимик
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Нефтехимик2 : 2Торпедо М
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М4 : 0Нефтехимик
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик1 : 0Торпедо М
10.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
18.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Нефтехимик0 : 0Торпедо М
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0Нефтехимик
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 2
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 2Нефтехимик
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Нефтехимик0 : 2
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Нефтехимик0 : 2
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М0 : 3
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Торпедо М2 : 0
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 2 : 1Торпедо М
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 0Торпедо М

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close