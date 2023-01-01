Нефтехимик - Торпедо М 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Торпедо М, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
История личных встреч
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 0
|10.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 1
|18.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0