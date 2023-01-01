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Брайтон - Шеффилд Юнайтед 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
23 Англия вр Джейсон Стил
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
3 Бразилия зщ Игор
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
8 Германия пз Махмуд Дауд
20 Камерун пз Карлос Балеба
22 Япония пз Каору Митома
13 Германия пз Паскаль Грос
14 Англия пз Адам Лаллана
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
2 Греция зщ Джордж Бэлдок
5 США зщ Остон Трасти
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
21 Бразилия пз Вини Соуза
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
14 Англия пз Люк Томас
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
28 Англия пз Джеймс Макэйти
10 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Шеффилд Юнайтед
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Шеффилд Юнайтед
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 5 : 0Шеффилд Юнайтед
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед

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