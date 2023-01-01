Брайтон - Шеффилд Юнайтед 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|23
|вр
|Джейсон Стил
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|3
|зщ
|Игор
|24
|пз
|Симон Адингра
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|22
|пз
|Каору Митома
|13
|пз
|Паскаль Грос
|14
|пз
|Адам Лаллана
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|14
|пз
|Люк Томас
|8
|пз
|Густаво Хамер
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0