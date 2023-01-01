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Ливерпуль - Брентфорд 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
2 Англия зщ Джозеф Гомес
19 Англия пз Харви Эллиотт
3 Япония пз Ватару Эндо
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
20 Португалия нп Диогу Жота
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
15 Нигерия пз Фрэнк Оньека
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Дания Томас Франк
История личных встреч
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0Брентфорд
02.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брентфорд3 : 1Ливерпуль
16.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль3 : 0Брентфорд
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд3 : 3Ливерпуль
09.11.2023 Лига Европы Группа E. 4-й тур 3 : 2Ливерпуль
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Ливерпуль
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 2Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0
26.10.2023 Лига Европы Группа E. 3-й тур Ливерпуль5 : 1
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Брентфорд
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брентфорд3 : 0
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Брентфорд
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Брентфорд
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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