Ливерпуль - Брентфорд 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|20
|нп
|Диогу Жота
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Томас Франк
История личных встреч
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.