Вест Хэм - Ноттингем Форест 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|23
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|43
|зщ
|Ола Айна
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Стивен Купер
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|05.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1