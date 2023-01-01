04:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 12 ноября
Свернуть список

Вест Хэм - Ноттингем Форест 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
23 Греция вр Одиссеас Влаходимос
43 Нигерия зщ Ола Айна
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Ноттингем Форест
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест5 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.11.2023 Лига Европы Группа A. 4-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ноттингем Форест1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close