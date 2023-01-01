Астон Вилла - Фулхэм 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Фулхэм, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Марку Силва
История личных встреч
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|26.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 1
|17.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|22.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1