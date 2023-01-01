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Астон Вилла - Фулхэм 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Астон Вилла
Фулхэм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Фулхэм, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
22 Италия пз Николо Дзаньоло
19 Франция пз Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
26 Португалия пз Жоау Пальинья
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Португалия Марку Силва
История личных встреч
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 0Фулхэм
20.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Фулхэм3 : 0Астон Вилла
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла3 : 1Фулхэм
28.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм0 : 3Астон Вилла
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Фулхэм2 : 1Астон Вилла
26.05.2018 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Астон Вилла0 : 1Фулхэм
17.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Фулхэм2 : 0Астон Вилла
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Астон Вилла2 : 1Фулхэм
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Фулхэм3 : 1Астон Вилла
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Астон Вилла1 : 0Фулхэм
09.11.2023 Лига конференций Группа E. 4-й тур Астон Вилла2 : 1
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Астон Вилла
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла3 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа E. 3-й тур 1 : 4Астон Вилла
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла4 : 1
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Фулхэм
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Фулхэм
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Фулхэм
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Фулхэм3 : 1

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