Челси - Манчестер Сити 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
12 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|29.05.2021
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|17.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.