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Челси - Манчестер Сити 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
12 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
29.05.2021 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити0 : 1Челси
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити1 : 2Челси
17.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Челси1 : 0Манчестер Сити
03.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси1 : 3Манчестер Сити
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 4Челси
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси2 : 0
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 4Челси
07.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур Манчестер Сити3 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити6 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 3Манчестер Сити
25.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 3-й тур 1 : 3Манчестер Сити
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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