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Барселона - Алавес 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
12 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Барселона
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Испания зщ Алекс Бальде
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
8 Испания пз Педри
32 Испания пз Фермин Лопес Мартин
22 Германия пз Илкай Гюндоган
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Рафа Марин
3 Испания зщ Рубен Дуарте
7 Испания зщ Алекс Сола
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
11 Испания нп Луис Риоха
32 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Алавес0 : 1Барселона
30.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Барселона1 : 1Алавес
13.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Барселона5 : 1Алавес
31.10.2020 Испания - Примера 8-й тур Алавес1 : 1Барселона
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Алавес0 : 5Барселона
21.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Барселона4 : 1Алавес
23.04.2019 Испания - Примера 34-й тур Алавес0 : 2Барселона
18.08.2018 Испания - Примера 1-й тур Барселона3 : 0Алавес
28.01.2018 Испания - Примера 21-й тур Барселона2 : 1Алавес
26.08.2017 Испания - Примера 2-й тур Алавес0 : 2Барселона
07.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур 1 : 0Барселона
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 0 : 1Барселона
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Барселона1 : 2
25.10.2023 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Барселона2 : 1
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Алавес1 : 0
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 10Алавес
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1Алавес
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1Алавес
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Алавес1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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