Барселона - Алавес 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
12 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|8
|пз
|Педри
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|7
|зщ
|Алекс Сола
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 5
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|4 : 1
|23.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|18.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|28.01.2018
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 1
|26.08.2017
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 10
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.