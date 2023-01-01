Севилья - Бетис 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
12 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|8
|пз
|Жоан Жордан
|10
|пз
|Иван Ракитич
|6
|пз
|Неманья Гудель
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|21
|пз
|Оливер Торрес
|5
|нп
|Лукас Окампос
|12
|нп
|Мариано Диас
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|38
|нп
|Ассане Диао
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 12
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1