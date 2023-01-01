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Севилья - Бетис 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
12 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Севилья
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
1 Сербия вр Марко Дмитрович
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
3 Испания зщ Адрия Педроса
8 Испания пз Жоан Жордан
10 Хорватия пз Иван Ракитич
6 Сербия пз Неманья Гудель
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
21 Испания пз Оливер Торрес
5 Аргентина нп Лукас Окампос
12 Доминиканская Республика нп Мариано Диас
30 Испания вр Франсиско Вьейтес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
38 Испания нп Ассане Диао
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Севилья0 : 0Бетис
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Бетис1 : 1Севилья
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Севилья2 : 1Бетис
16.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 1Севилья
07.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Бетис0 : 2Севилья
14.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Севилья1 : 0Бетис
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Бетис1 : 1Севилья
11.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Севилья2 : 0Бетис
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Бетис1 : 2Севилья
13.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Севилья3 : 2Бетис
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 2 : 0Севилья
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 1Севилья
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Севилья
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 2Севилья
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Севилья1 : 2
09.11.2023 Лига Европы Группа C. 4-й тур Бетис4 : 1
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Бетис2 : 0
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 12Бетис
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Бетис2 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа C. 3-й тур 0 : 1Бетис

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