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Атлетико - Вильярреал 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
12 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Атлетико М
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вильярреал, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
25 Испания нп Родриго Рикельме
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
26 Испания зщ Адрия Альтимира
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
2 Италия зщ Маттео Габбиа
18 Испания зщ Альберто Морено
6 Франция пз Этьен Капу
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
27 Испания нп Ильяс Ахомаш
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Энрике Сетьен
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М0 : 2Вильярреал
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Атлетико М2 : 2Вильярреал
28.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал0 : 2Атлетико М
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Вильярреал
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
06.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 0Атлетико М
24.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М2 : 0Вильярреал
20.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал1 : 1Атлетико М
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Атлетико М6 : 0
03.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 1Атлетико М
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетико М2 : 1
25.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур 2 : 2Атлетико М
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 0 : 3Атлетико М
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур 1 : 2Вильярреал
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Вильярреал2 : 3
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Вильярреал
30.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 3Вильярреал
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Атлетико» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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