Атлетико - Вильярреал 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
12 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вильярреал, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Маттео Габбиа
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|06.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|20.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|6 : 0
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Атлетико» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.