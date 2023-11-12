Метц - Нант 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Нант, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Нант
Нант
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|18
|нп
|Ламин Камара
|11
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Альбан Лафон
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|25
|пз
|Флоран Молле
|20
|нп
|Адсон
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 0
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|11.09.2016
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1