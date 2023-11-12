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Метц - Нант 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Метц
Нант

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Нант, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Нант
Нант
16 Алжир вр Александр Укиджа
2 Франция зщ Максим Колен
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
22 Франция зщ Кевин Ван Ден Керкхоф
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
27 Гаити пз Денли Жан Жак
99 Швеция нп Йоэль Асоро
18 Сенегал нп Ламин Камара
11 Франция нп Симон Элизор
1 Франция вр Альбан Лафон
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
25 Франция пз Флоран Молле
20 Бразилия нп Адсон
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Франция Пьер Аритуи
История личных встреч
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Метц0 : 0Нант
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Нант2 : 0Метц
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Метц2 : 0Нант
22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Нант1 : 1Метц
15.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Нант0 : 0Метц
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Метц1 : 0Нант
18.03.2018 Франция - Лига 1 30-й тур Метц1 : 1Нант
30.09.2017 Франция - Лига 1 8-й тур Нант1 : 0Метц
18.02.2017 Франция - Лига 1 26-й тур Метц1 : 1Нант
11.09.2016 Франция - Лига 1 4-й тур Нант0 : 3Метц
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 1 : 1Метц
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Метц0 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 1Метц
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Метц0 : 1
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 0Метц
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Нант0 : 1
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 4 : 0Нант
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Нант2 : 0
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 2Нант
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 1Нант

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