Лилль - Тулуза 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Тулуза, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 3
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|20.09.2016
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1