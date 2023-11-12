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Лилль - Тулуза 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лилль
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Тулуза, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Тулуза
Тулуза
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Франция пз Реми Кабелла
23 Косово нп Эдон Жегрова
17 Португалия нп Иван Кавалейру
9 Канада нп Джонатан Дэвид
50 Франция вр Гийом Ресте
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
20 Германия пз Никлас Шмидт
11 Испания пз Сесар Хелаберт
24 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
18.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 2Лилль
17.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль2 : 1Тулуза
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль3 : 0Тулуза
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 1Лилль
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 0Лилль
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль1 : 2Тулуза
06.05.2018 Франция - Лига 1 36-й тур Тулуза2 : 3Лилль
02.12.2017 Франция - Лига 1 16-й тур Лилль1 : 0Тулуза
05.03.2017 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза1 : 1Лилль
20.09.2016 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль1 : 2Тулуза
09.11.2023 Лига конференций Группа A. 4-й тур 1 : 1Лилль
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Лилль
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль2 : 0
26.10.2023 Лига конференций Группа A. 3-й тур Лилль2 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа E. 4-й тур Тулуза3 : 2
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза1 : 2
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 3 : 0Тулуза
26.10.2023 Лига Европы Группа E. 3-й тур 5 : 1Тулуза
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза1 : 1

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