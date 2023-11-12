Ренн - Лион 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
12 Ноября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лион, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лион
Лион
|30
|вр
|Стив Манданда
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|21
|пз
|Неманья Матич
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|11
|пз
|Людовик Блас
|7
|нп
|Мартен Терье
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|80
|пз
|Скелли Альверо
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 4
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|02.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 3
|29.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0