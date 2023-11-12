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Ренн - Лион 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
12 Ноября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ренн
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лион, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лион
Лион
30 Франция вр Стив Манданда
17 Франция зщ Гела Дуэ
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
28 Франция пз Энцо Ле Фе
21 Сербия пз Неманья Матич
16 Франция пз Жануэль Белосьян
14 Франция пз Бенжамен Буриго
11 Франция пз Людовик Блас
7 Франция нп Мартен Терье
9 Франция нп Арно Калимуэндо
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
80 Франция пз Скелли Альверо
6 Франция пз Максанс Какере
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 1Ренн
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн3 : 2Лион
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Лион2 : 4Ренн
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1Лион
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лион1 : 0Ренн
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ренн2 : 2Лион
15.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Лион0 : 1Ренн
02.04.2019 Кубок Франции 1/2 финала Лион2 : 3Ренн
29.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Ренн0 : 1Лион
05.12.2018 Франция - Лига 1 16-й тур Лион0 : 2Ренн
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур Ренн3 : 1
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 2 : 0Ренн
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн1 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур 1 : 2Ренн
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 1Ренн
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лион1 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лион1 : 2
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Лион3 : 3
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 2 : 0Лион
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 0Лион

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