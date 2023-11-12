Ланс - Марсель 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|27
|пз
|Жордан Верету
|20
|пз
|Хоакин Корреа
|11
|пз
|Амин Арит
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Франк Эз
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 4
|02.11.2014
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|25.10.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|03.04.2011
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0