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Ланс - Марсель 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ланс
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
21 Мали зщ Массадио Айдара
2 Франция пз Рубен Агилар
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
27 Франция пз Жордан Верету
20 Аргентина пз Хоакин Корреа
11 Марокко пз Амин Арит
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1Марсель
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2Марсель
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель2 : 3Ланс
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 2Марсель
20.01.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.03.2015 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс0 : 4Марсель
02.11.2014 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель2 : 1Ланс
25.10.2011 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Марсель4 : 0Ланс
03.04.2011 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс0 : 1Марсель
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 1 : 0Ланс
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Ланс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Ланс1 : 1
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 0 : 0Ланс
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Марсель
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Марсель3 : 1
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 0Марсель
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель3 : 0

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