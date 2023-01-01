Наполи - Эмполи 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Ноября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Эмполи, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|18
|пз
|Рэзван Марин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|9
|нп
|Франческо Капуто
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 2
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 1
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|26.10.2016
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|31.01.2016
|Италия - Серия А
|22-й тур
|5 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0