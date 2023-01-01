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Наполи - Эмполи 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Ноября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Наполи
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Эмполи, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Эмполи
Эмполи
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
3 Бразилия зщ Натан
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
81 Италия нп Джакомо Распадори
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
18 Румыния пз Рэзван Марин
5 Италия пз Альберто Грасси
29 Марокко пз Юссеф Мале
35 Италия пз Томмазо Бальданци
20 Италия пз Маттео Канчелльери
9 Италия нп Франческо Капуто
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
25.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Эмполи0 : 2Наполи
08.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Наполи2 : 0Эмполи
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи3 : 2Наполи
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Наполи0 : 1Эмполи
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 2Эмполи
03.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Эмполи2 : 1Наполи
02.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Наполи5 : 1Эмполи
19.03.2017 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи2 : 3Наполи
26.10.2016 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 0Эмполи
31.01.2016 Италия - Серия А 22-й тур Наполи5 : 1Эмполи
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Наполи1 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 2Наполи
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур 0 : 1Наполи
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 3Наполи
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Эмполи
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Эмполи
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Эмполи

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