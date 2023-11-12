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Лацио - Рома 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Рома, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Рома
Рим
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
8 Франция пз Маттео Гендузи
65 Италия пз Николо Ровелла
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
9 Испания нп Педро Родригес
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
14 Испания зщ Диего Льоренте
5 Франция зщ Эван Н'Дика
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
4 Италия пз Бриан Кристанте
16 Аргентина пз Леандро Паредес
22 Франция пз Уссем Ауар
59 Польша пз Никола Залевски
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Лацио1 : 0Рома
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Рома0 : 1Лацио
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Рома3 : 0Лацио
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Лацио3 : 2Рома
15.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Рома2 : 0Лацио
15.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Лацио3 : 0Рома
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Рома1 : 1Лацио
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Лацио1 : 1Рома
02.03.2019 Италия - Серия А 26-й тур Лацио3 : 0Рома
29.09.2018 Италия - Серия А 7-й тур Рома3 : 1Лацио
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Лацио1 : 0
03.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 0Лацио
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0
25.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур 3 : 1Лацио
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Лацио
09.11.2023 Лига Европы Группа G. 4-й тур 2 : 0Рома
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Рома2 : 1
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Рома
26.10.2023 Лига Европы Группа G. 3-й тур Рома2 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Рома1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии A: «Лацио» — «Рома». Начало римкого дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.

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