Лацио - Рома 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Рома, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Рома
Рим
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|9
|нп
|Педро Родригес
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|22
|пз
|Уссем Ауар
|59
|пз
|Никола Залевски
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|15.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии A: «Лацио» — «Рома». Начало римкого дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.