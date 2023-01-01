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Удинезе - Аталанта 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Удинезе
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
1 Италия вр Марко Сильвестри
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
37 Аргентина пз Роберто Перейра
7 Нигерия нп Исаак Саксесс
1 Аргентина вр Хуан Муссо
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
04.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Аталанта0 : 0Удинезе
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Удинезе2 : 2Аталанта
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 6Аталанта
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта1 : 1Удинезе
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта3 : 2Удинезе
20.01.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Аталанта
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Удинезе2 : 3Аталанта
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта7 : 1Удинезе
29.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта2 : 0Удинезе
09.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Удинезе1 : 3Аталанта
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Удинезе
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе1 : 2 ДВ
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 0 : 0Удинезе
09.11.2023 Лига Европы Группа D. 4-й тур Аталанта1 : 0
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 3Аталанта
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 2 : 2Аталанта
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта2 : 0

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