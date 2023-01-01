Удинезе - Аталанта 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|37
|пз
|Роберто Перейра
|7
|нп
|Исаак Саксесс
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 2
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 6
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|7 : 1
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0