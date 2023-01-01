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Интер - Фрозиноне 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Интер М
Фрозиноне

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фрозиноне, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Фрозиноне
Фрозиноне
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
16 Италия пз Давиде Фраттези
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
23 Италия пз Николо Барелла
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
80 Италия вр Стефано Турати
5 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
20 Испания зщ Поль Лирола
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
27 Германия пз Арийон Ибрахимович
36 Италия пз Лука Маццители
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Аргентина пз Матиас Соуле
12 Бразилия пз Рейниер
11 Албания нп Марвин Чуни
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
14.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Фрозиноне1 : 3Интер М
24.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 0Фрозиноне
09.04.2016 Италия - Серия А 32-й тур Фрозиноне0 : 1Интер М
22.11.2015 Италия - Серия А 13-й тур Интер М4 : 0Фрозиноне
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 0 : 1Интер М
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 2Интер М
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Интер М1 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Интер М2 : 1
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 3Интер М
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фрозиноне2 : 1
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВФрозиноне
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 4 : 3Фрозиноне
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 1Фрозиноне
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Фрозиноне2 : 1

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