Интер - Фрозиноне 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фрозиноне, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Фрозиноне
Фрозиноне
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|80
|вр
|Стефано Турати
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|20
|зщ
|Поль Лирола
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|27
|пз
|Арийон Ибрахимович
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|11
|нп
|Марвин Чуни
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 3
|24.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|09.04.2016
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1