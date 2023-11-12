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Байер - Унион 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Байер
Унион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Хорватия зщ Йосип Станишич
4 Германия зщ Жонатан Та
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
8 Германия пз Роберт Андрих
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Дания вр Фредерик Рённов
23 Италия зщ Леонардо Бонуччи
31 Германия зщ Робин Кнохе
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
6 Германия зщ Робин Госенс
33 Чехия пз Алекс Крал
20 Тунис пз Аисса Лайдуни
19 Германия пз Яник Хаберер
27 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
17 Германия нп Кевин Бехренс
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион0 : 0Байер
06.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Байер5 : 0Унион
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Байер2 : 2Унион
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион1 : 1Байер
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер1 : 1Унион
15.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Унион1 : 0Байер
04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 1Унион
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Унион2 : 3Байер
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Байер2 : 0Унион
24.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Унион
09.11.2023 Лига Европы Группа H. 4-й тур 0 : 1Байер
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 2 : 3Байер
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 5Байер
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Байер2 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа H. 3-й тур Байер5 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур 1 : 1Унион
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион0 : 3
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 0Унион
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 0Унион
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Унион0 : 1

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