Байер - Унион 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Робин Госенс
|33
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|19
|пз
|Яник Хаберер
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Урс Фишер
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1