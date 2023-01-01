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РБ Лейпциг - Фрайбург 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
12 Ноября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
РБ Лейпциг
Фрайбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
20 Нидерланды пз Чави Симонс
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
44 Словения пз Кевин Кампль
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
17 Бельгия нп Луа Опенда
30 Словения нп Беньямин Шешко
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
17 Германия зщ Лукас Кюблер
27 Германия пз Николас Хефлер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
34 Германия пз Мерлин Рёль
42 Япония нп Рицу Доан
32 Италия нп Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Фрайбург1 : 5РБ Лейпциг
09.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
21.05.2022 Кубок Германии Финал Фрайбург1 : 1 2 : 4РБ Лейпциг
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург1 : 1РБ Лейпциг
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург0 : 3РБ Лейпциг
07.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур РБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
26.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
07.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 2 : 0РБ Лейпциг
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 0РБ Лейпциг
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг6 : 0
25.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 3-й тур РБ Лейпциг3 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа A. 4-й тур Фрайбург5 : 0
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Фрайбург3 : 3
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Фрайбург1 : 3
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 1Фрайбург
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур 1 : 3Фрайбург

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