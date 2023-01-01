РБ Лейпциг - Фрайбург 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
12 Ноября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|27
|пз
|Николас Хефлер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Марко Розе
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3