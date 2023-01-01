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Вердер - Айнтрахт Ф 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
12 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Вердер
Айнтрахт Ф

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
30 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Сербия зщ Милош Велькович
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
20 Австрия пз Романо Шмид
6 Дания пз Йенс Стаге
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
2 Бельгия пз Оливье Деман
19 Колумбия нп Рафаэль Борре
7 Германия нп Марвин Дукш
1 Германия вр Кевин Трапп
5 Хорватия зщ Хрвое Смолчич
20 Япония зщ Макото Хасебе
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
31 Германия зщ Филипп Макс
16 Швеция пз Хуго Ларссон
15 Тунис пз Эйе Скири
36 Германия пз Ансгар Кнауфф
8 Франция нп Фарес Шаиби
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
28.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Вердер3 : 4Айнтрахт Ф
26.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Вердер0 : 3Айнтрахт Ф
04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
06.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Вердер
26.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
01.09.2018 Германия - Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Вердер
01.04.2018 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 2 : 2Вердер
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Вердер2 : 0
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 1 : 0Вердер
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 3
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 4 : 2Вердер
09.11.2023 Лига конференций Группа G. 4-й тур 0 : 1Айнтрахт Ф
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 0 : 3Айнтрахт Ф
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 2Айнтрахт Ф
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
26.10.2023 Лига конференций Группа G. 3-й тур Айнтрахт Ф6 : 0

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