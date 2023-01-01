Вердер - Айнтрахт Ф 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
12 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Кевин Трапп
|5
|зщ
|Хрвое Смолчич
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эйе Скири
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|01.04.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0