Жил Висенте - Риу Аве 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Vinicius
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|14
|пз
|Роан Уилсон
|76
|пз
|Martim Neto
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|21
|нп
|Роко Батурина
|18
|вр
|Жонатан
|23
|зщ
|Жозуэ
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|11
|пз
|Bruno Santos Ventura
|20
|пз
|Коштинья
|95
|нп
|Андре Перейра
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|77
|нп
|Фабиу Роналду
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|05.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|09.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|19.04.2015
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2014
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|15.03.2014
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0