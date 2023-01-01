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Жил Висенте - Риу Аве 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Жил Висенте
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Бразилия вр Vinicius
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
14 Коста-Рика пз Роан Уилсон
76 Португалия пз Martim Neto
10 Япония пз Канья Фудзимото
8 Швейцария нп Максим Домингес
77 Бразилия нп Мурило
21 Хорватия нп Роко Батурина
18 Бразилия вр Жонатан
23 Португалия зщ Жозуэ
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
11 Португалия пз Bruno Santos Ventura
20 Португалия пз Коштинья
95 Португалия нп Андре Перейра
22 Гана нп Эммануэл Боатенг
77 Португалия нп Фабиу Роналду
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Жил Висенте
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 2Риу Аве
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 2Жил Висенте
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0Риу Аве
05.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте1 : 0Риу Аве
21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Риу Аве0 : 1Жил Висенте
09.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Риу Аве1 : 0Жил Висенте
19.04.2015 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 0Риу Аве
06.12.2014 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве0 : 0Жил Висенте
15.03.2014 Португалия - Примейра 23-й тур Жил Висенте1 : 2Риу Аве
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 3 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 4 : 2Жил Висенте
02.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 0
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 1Жил Висенте
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 0
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 4
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 2 : 1Риу Аве
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 4
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 0Риу Аве

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